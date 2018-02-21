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Yaşar Gaga yoğun bakımda

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 11:27..
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Yıllar önce baypas ameliyatı olan Yaşar Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Şubat ayının başında hastaneye kaldırılan Gaga'nın durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yaşar Gaga yoğun bakımda

GECELERİ SEZEN AKSU YANINA GELİYOR

Sezen Aksu, menajerliğini yapan Yaşar Gaga’nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Sezen Aksu yakın dostu Gaga’yı geceleri ziyaret ediyor. Gaga’ya durumun iyileşmesi halinde kalp pili takılabileceği belirtildi.

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