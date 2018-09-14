taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1624
Euro
7.17355
Altın
1194.1
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.945

Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı.

AA | 14.09.2018 - 19:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bugün Gaziantep, Kilis, Hatay bölgelerinde bulunan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında görevli çeşitli birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İDLİB'DEKİ KOMUTANLARDAN BRİFİNG ALDI

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı. Yaşar Güler, komutanlara direktiflerini de verdi.

Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak kollamak amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

ASKERLERİ KUTLADI

Gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade eden Yaşar Güler, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı, başarı dileklerini iletti.

Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

Güler, başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere de acil şifa diledi.

Yaşar Güler, sınırdaki birlikleri denetledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

448
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

134
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

81
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

149
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

63
Terörist Yusuf Nazik sorguda

Terörist Yusuf Nazik sorguda

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM