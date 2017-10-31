15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerlerin Genelkurmay Başkanlığı'na güney nizamiyeden girişleri ve bu sırada çıkan çatışma Genelkurmay Çatı Davası dosyasına giren bilirkişi raporunda yer aldı.

YAŞAR GÜLER'İN KAÇIRILMA ANI

Görüntülerde; dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler'in kaçırılma anı ve bu sırada çıkan çatışmada yer alıyor. Görüntülerde Yaşar Güler'in bulunduğu araç nizamiyeden çıkıyor.

Bu sırada çatışma çıkıyor. Bir süre sonra Yaşar Güler, darbeci askerlerin arasından yaya olarak nizamiyeden içeri sokuluyor.

Yaşar Güler'in kaçırılma anının yeni görüntüleri VİDEO