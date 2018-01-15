Yaşar İpek'ten Seren Serengil açıklaması

Sevgilisi Özay Bakır'dan yeni ayrılan Seren Serengil geçen akşam Arnavutköy'de bir mekanda şarkıcı Yaşar İpek ile görüntülendi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de Yaşar İpek'in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu.

"YAN YANA GÖRMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ"

Yaşar İpek, görüntülendikleri fotoğrafı Instagram'da paylaşıp şu mesajı yazdı:

''Sevgili basın mensubu arkadaşlarım ve değerli takipçilerim... Bugün basında çıkan Seren Serengil İle aşk yaşadığımız haberleri gerçek dışıdır. Kendisi benim ve ailemin 30 yıldır yakından tanıdığı birisidir. Aramızda bir süredir devam eden küslük geçen hafta ortak bir dostumuzun düğününde dostlarımızın vasıtası İle son bulmuştur. Bu da şu demektir, Seren'i ve beni başka zaman da yan yana göreceksiniz. Sevgiler''