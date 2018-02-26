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Yaşar Kemal anılıyor

Türk Edebiyatı'nın ulu çınarı yaşar Kemal, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın performans mekânı Loca’da, şiirli şarkılı bir gösteriyle anılacak.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 11:19..
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Türk Edebiyatı'nın tartışmasız en büyük isimlerinden Yaşar Kemal, üç yıl önce aramızdan ayrılarak sonsuzluğa yürüdü.

Yaşar Kemal’in Bugünlere Bahar İndi kitabındaki en uzun ve belki en güzel şiiri olan Kırmızı Deynek'ten uyarlanan gösteride Yaşar Kemal’in barış, kardeşlik, doğa, insan ve gelecek sevgisini anlatan dizeleri okunacak, yazarın en sevdiği türküler seslendirilecek.

Yaşar Kemal anılıyor

28 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak programa ünlü isimler oyunlarıyla seyircilerin karşısında olacak.

Yaşar Kemal anılıyor

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