Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde aracısız kitap ödünç dönemi

Kitapseverler, 'Otomatik Ödünç Verme Sistemi' sayesinde kendi kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak kitap ödünç alabiliyor. Bir seferde en fazla 3 kitabın ödünç alınabildiği sistemde 15 günlük kullanım süresi tanınıyor.

SIRA BEKLEMEDEN KİTAP ALINABİLİYOR

Yaşar Kemal Kütüphanesi’ne kaynak ihtiyacı ile gelenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile ödünç alma sürecini başlatabiliyor. Böylece kişi, raftan aldığı kitabı danışma bankosunda sıra beklemeden kendi başına ödünç alabiliyor.

TARAMA CİHAZI İLE KİTABA ERİŞİM

Aranan kitap kütüphanede bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış ise iade edileceği tarih öğrenilerek, kişi kendi adına açtığı oturumda kitabı ayırtma işlemini yapabiliyor. Kitap alan kişi, iade işlemini de kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Yaşar Kemal Kütüphanesi’ndeki katalog tarama cihazı ile kişi, aradığı kitabı tarama cihazına girerek, kitabın hangi sırada ve rafta olduğunu tespit edip, hızlı bir şekilde kaynağa ulaşabiliyor.