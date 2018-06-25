taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6418
EURO
5,4107
ALTIN
189,12
PETR
74,1200

Yaşar Okuyan: MHP barajı geçsin anırırım

Eski siyasetçi Yaşar Okuyan, 24 Haziran öncesi, MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında anıracağını söylemişti.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 08:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

SD

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.

Yaşar Okuyan: MHP barajı geçerse anırırım-VİDEO

"HADİ ANIRTSIN LAN BENİ"

Okuyan KRT canlı yayınında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni." demişti.

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Okuyan'ın bu duruma tepkisi merak ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

342
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

102
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

125
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

85
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

102
Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ankara'da

79
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM