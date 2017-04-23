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Yaşar Süngü: Nisan yağmurlarının hatırlattıkları

Yazar Yaşar Süngü, bugünkü köşesinde Nisan yağmurlarına değinerek gündemi değerlendirdi.

23.04.2017 - 13:07
  1. Haberler
  2. Gündem

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Yeni Şafak yazarlarından Yaşar Süngü, bugünkü makalesini 'Nisan yağmurlarının hatırlattıkları' adı altında okuyucularıyla paylaştı.

"BOLLUK VE BEREKET"

Süngü, 'Nisan yağmurları zemzem gibidir denir.' diyerek başladı bugünkü yazısına.

Nisan yağmurunun bereketli olduğunu da ayrıca belirterek, "Yağmurun en bol olduğu ve hububatın suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yağan nisan yağmurları, çiftçi için bolluk ve bereket anlamına gelir." dedi.

"KAMPANYA GİBİ"

Nisan yağmurları üzerinden gündemi değerlendiren yazar şu ifadeleri kullandı; "Bu ay ağaçları iyi izleyin ki topraktan fışkıran bereketi görebilesiniz. Nisan ayında çatılara kap koyarak yağmur suyunu toplayan onları evde ısıtarak duş alanlar bile varmış. Ve göklerden aşağıya kadar indirilen kısa süreli bedava sağlık hizmeti… Kampanya gibi..."

İŞ DÜNYASI İÇİN GÜVEN OLACAK

Süngü, referandum sonucunun iş dünyası için güven olacağını, güvenin olduğu yerde ticaret ve yatırımın olduğunu, iş olduğu zaman ise aş olduğunu belirtti.

Osmanlı'da öldürücü, yok edici rekabet olmadığını da belirten Süngü, "Paylaşım vardı, rızkın sahibine olan güven vardı ve rehberlerine uyuyorlardı." diyerek ve Hayırlı Kandiller dileyerek yazısını sonlandırdı.

Yaşar Süngü'nün yazısının tamamı için TIKLAYIN

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