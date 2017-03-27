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Yaşayan mobilyalarla tanışın

Ahşap görünümlü değil, ağacın ta kendisi: Mobilyalarınız da sizinle birlikte nefes alıyor.

27.03.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. Emlak

Doğayı sevenlerin en büyük çelişkisi modern hayatta doğayla nasıl yaşayacağını kestirememesi… Doğa içinde bir ev isterseniz, bu en azından birkaç ağacın kesilmesi demek olabilir. Evinizde doğal eşyalar isterseniz, yine benzer bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ama şehir hayatının tam ortasındaki eviniz için bizim doğal bir çözümümüz var, ve bu çözümlerimizde bizi en çok doğa severler anlar!

Yaşayan mobilyalarla tanışın

Yaşayan Mobilyalar’ımızla; doğanın bize sunduğu ağaçların hayatını sona erdirmeden, mümkün olduğunca uzun devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için önceliğimiz yıkılan ahşap binalar. Onların yakılmasını ya da çöpe gitmesini engelleyerek öncelikle atölyemizde ölü kısımlarını temizliyoruz. İşlenme sürecinde de diğer mobilyaların maalesef maruz kaldığı kimyasal maddelerden onları kesinlikle uzak tutuyoruz. Sadece koruyucu kullanıp onların uzun yıllar daha nefes almasına devam etmesini sağlıyoruz. Yıkılmış ahşap bina ve endüstriyel üretilmiş masif ağaç dışında kesinlikle başka bir ağaç kullanmıyor, kesmiyoruz.

SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Mobidick.co Profesyonel Tasarım ekibi olarak sadece gelen siparişler üzerine çalışıyoruz. Ağaçları çok iyi tanıyan ustalarımız yardımıyla en uygun malzemeleri seçip, onları fabrikasyondan uzak tutarak doğal tasarımlarla işliyoruz. Böylelikle kişiselleştirilmiş ve uzun ömürlü Yaşayan Mobilyalar’ı yaratmış oluyoruz.

Yaşayan mobilyalarla tanışın

HER BİR PARÇAYA ÖZEL İSİM VERİLDİ

Kişiye özel yaptığımız Yaşayan Mobilya’larımız son halini aldığında ise geriye son bir dokunuşumuz kalıyor. Yaşayan Mobilyalar’ın özel ismi! Her bir parçaya has özel isimlerini de alan mobilyalarımız, bundan sonra sizin evinizde yaşamaya devam ediyor.

Nefes alan mobilyalar daha uzun, sağlam ve dayanıklı olma özelliklerinin yanı sıra; görünümleriyle bolca huzur veriyor. Ustalarımızın doğal tasarımlarıyla oluşan bu mobilyalar estetikleriyle göz doldurursa da, alametifarikası yaş aldıkça güzelleşmesinden geliyor.

Yaşayan mobilyalarla tanışın

İSİMLERİYLE HİTAP EDİN

Çekinmeyin, onlara isimleriyle hitap edebilirsiniz. Ne de olsa artık bir evi beraber paylaşacaksınız. Uyaralım; doğal yapıları gereği biraz ağır ve sert bir mizaçları vardır. Kolay kolay da kırılmazlar. Ama mütevazilerdir, bunu hak edişlerinde de görürsünüz.

Tanıdıkça onları daha çok seveceksiniz.

Yaşayan Mobilyalar’ın pozitif enerjisi hep sizinle olsun!

Detaylı bilgi için: https://mobidick.co/

#Mobidick.co

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#YaşayanMobilyam

#DoğayaYerAç

#OdunDeğilMobilya

*HDPE, LDPE, PP, PVC, ABS, PLA adlı kimyasal tepkimelere neden olan maddeler, kimyasal boyalar ve petro kimyevi maddeler atölyemizden içeri giremez!

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