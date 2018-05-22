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Yasemin Allen'ın bacakları mosmor

Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 10:54..
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Yasemin Allen'ın bacakları mosmor

Çi dizisi final yapan güzel oyuncu Yasemin Allen, Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.

6 AY BOYUNCA ORADA KALACAK

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Malezya’ya uçan oyuncu, 6 ay boyunca burada kalacak. Rolü için dövüş ve silah eğitimi alan oyuncu, önceki gün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını yüreğini ağzına getirdi.

"ÇOK NORMAL BU İZLER"

Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi için yüreğini ortaya koyan oyuncunun dövüş sahnelerinde bacakları morardı. Setten çekilmiş karesine ‘Kaplana dönüşüyorum yavaştan… Çok normal bu izler, mükemmel bir ekiple kontrol altında… Biraz hareketli sahneler çekiyoruz sadece” mesajını yazdı.

Yasemin Allen'ın bacakları mosmor

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