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Yasemin Ergene ve eşinden mutluluk detoksu

6 yıllık birlikteliklerinden iki kız çocuğu olan çift, sürpriz bir karar aldı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 11:28..
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Yasemin Ergene ve eşinden mutluluk detoksu

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, 2011 yılında, 'Doktorlar' dizisi biter bitmez işadamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. 6 yıllık birliktelikten iki kız çocuğu olan çift sürpriz bir karar aldı.

MUTLU OLMAK İÇİN

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan ilişkileri ve aile mutlulukları için sosyal medya kullanımlarına kısıtlama getirdi. Çift akşam belirli bir saatten sonra Twitter ve Instagram’a bakmıyor. Cep telefonlarından da uzak duruyor.

Yasemin Özilhan konu hakkında "Televizyonun da esiri olmamaya özen gösteriyoruz." diyor.

Yasemin Ergene ve eşinden mutluluk detoksu

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