Yasemin İlhan villasına spor salonu yaptırdı

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşıdı.

Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü.

ÖZEL YALITIM SİSTEMİ

Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin ile İzzet Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donattı.

Takvim'in haberine göre villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan çifti, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmadı.

Özel koçlarını haftanın belirli günleri villalarına çağırıp burada spor yapan çiftin, fit kalabilmek uğruna 500 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.