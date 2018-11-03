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Yasemin İlhan villasına spor salonu yaptırdı

Sosyetenin en fit çiftlerinden Yasemin Özilhan Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını 500 bin liraya spor salonuna çevirdi

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 08:57..
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İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşıdı.

Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürdü.

ÖZEL YALITIM SİSTEMİ

Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin ile İzzet Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donattı.

Yasemin İlhan villasına spor salonu yaptırdı

Takvim'in haberine göre villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan çifti, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmadı.

Özel koçlarını haftanın belirli günleri villalarına çağırıp burada spor yapan çiftin, fit kalabilmek uğruna 500 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.

Yasemin İlhan villasına spor salonu yaptırdı

Yasemin İlhan villasına spor salonu yaptırdı

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