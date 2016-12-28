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Yasin Börü davası ertelendi

Yasin Börü davası, bir önceki duruşmada belirlenen eksiklikler tamamlanamadığı için 25 Ocak 2017 tarihine ertelendi.

İHA | 28.12.2016 - 13:24
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Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş’in öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

EKSİKLİKLER TAMAMLANAMADI

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya müşteki ve müdafi avukatları katıldı. Davanın tutuklu sanıkları davada hazır bulunmadı. Bir önceki duruşmada belirlenen eksikler tamamlanamadığı için duruşmada taraf avukatlarının beyanları alındı. Sanık avukatları atılı suçlamaları kabul etmeyip sanıkların tahliyelerini talep etti.

DURUŞMA 25 OCAK'A ERTELENDİ

Müşteki avukatları ise eksikliklerin tamamlanmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Beyanların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermesinin ardından duruşmayı 25 Ocak 2017 tarihine erteledi.

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