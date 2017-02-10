Yasin Börü davasında istenen cezalar belli oldu

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te, Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkındaki cezalar belli oldu.

6'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi, 15'i için de beraat talebinde bulundu.

Yalçın, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyaları ayrılarak devam etmesini istedi.

MÜEBBET İSTENEN SANIKLAR..

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edilen sanıklar şunlar:

"Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Ümit Doğanay, Remzi Özşan, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali Güler, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve suça sürüklenen çocuklar Y. O, F.G, A.S, M.D. ile A.K."

Suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı için haklarında beraat kararı verilmesi istenen sanıklar ise şöyle:

"Hasan ve Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ve suça sürüklenen çocuklar M.İ. ve F.K."



