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Yasin Börü davasında yine karar çıkmadı

6-7 Ekim olaylarında; Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un canice öldürülmesine ilişkin davada bugün de karar çıkmadı.

03.04.2017 - 12:06
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6-7 Ekim 2014'te Diyarbakır'da Kobani'ye destek için, düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un canice öldürülmesine ilişkin 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına, sanık avukatlarından 11'i mazeret bildirerek katılmadığı için karar çıkmadı.

11 SANIK AVUKATI MAZERETLİ

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen ve 19 aydır devam eden yargılamanın bir önceki karar duruşmasına, sanık avukatlarından 5'i mazeret bildirerek katılmamıştı. Mahkeme başkanının bu celse için karar verileceğini ve sanık avukatlarının tamamının katılması yönündeki uyarılarına rağmen, tutuklu sanıklardan 11'inin avukatı duruşmaya katılmadı.

"KARAR ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN..."

Müşteki avukatları, sanık avukatlarının duruşmaya katılmamalarının, kararın çıkmasını engellemek için yapılmış hamleler olduğunu belirterek, kararın bir an önce verilmesini talep etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Mahkeme, duruşmaya katılan avukatların mütalaaya yönelik beyanlarını aldıktan sonra, katılmayan sanık avukatlarının bir dahaki duruşmaya katılmaması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, duruşmayı 24 Nisan 2017'ye erteledi.

23 SANIĞA 6'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Daha önce mütalaasını açıklayan savcı; 41 sanıktan 23'ü için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmaya teşebbüs', 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcı; 14 sanık için, olaylara katıldıkları yönünde yeterli delil bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye isterken, 3 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etmişti.

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