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Yaşıtları tatili dört gözle bekliyor, onlar çalışıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğrenciler yarın dağıtılacak karnelerini heyecanla beklerken, onlar topladıkları karton atıklarla ailelerine destek oluyor.

İHA | 07.06.2018 - 16:36..
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Edirne Keşan'da 14 yaşındaki Y.D. ile 13 yaşındaki Y.A. topladıkları kartonlarla  ailelerine yardım ediyor. Ortaokulda öğrenim gören iki öğrencinin babaları hamallık yapıyor, onlar da fırsat buldukça karton topluyor.

Yaşıtları tatili dört gözle bekliyor, onlar çalışıyor

OKULLARINA DEVAM EDİYORLAR

İkisi de derslerini hiç aksatmıyor. Y.D ve Y.A hem çalışıp hem okumalarına rağmen derslerinin iyi olduğunu söylüyor.

Ortaokul öğrencisi çocuklar: "İş yerlerinin attığı kartonlar oluyor. Bunları toplayarak, paraya çeviriyoruz. Babalarımız hamallık yaparak para kazanıyor. Biz de topladığımız kartonlardan para kazanıyoruz. Okula devam ediyoruz. Yarın karne alacağız."

Yaşıtları tatili dört gözle bekliyor, onlar çalışıyor

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