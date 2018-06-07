Yaşıtları tatili dört gözle bekliyor, onlar çalışıyor

Edirne Keşan'da 14 yaşındaki Y.D. ile 13 yaşındaki Y.A. topladıkları kartonlarla ailelerine yardım ediyor. Ortaokulda öğrenim gören iki öğrencinin babaları hamallık yapıyor, onlar da fırsat buldukça karton topluyor.

OKULLARINA DEVAM EDİYORLAR

İkisi de derslerini hiç aksatmıyor. Y.D ve Y.A hem çalışıp hem okumalarına rağmen derslerinin iyi olduğunu söylüyor.

Ortaokul öğrencisi çocuklar: "İş yerlerinin attığı kartonlar oluyor. Bunları toplayarak, paraya çeviriyoruz. Babalarımız hamallık yaparak para kazanıyor. Biz de topladığımız kartonlardan para kazanıyoruz. Okula devam ediyoruz. Yarın karne alacağız."