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Yaşlı adam 230 bin lirasını hırsızlara verdi

Aydın'da 70 yaşındaki bir kişi, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı.

31.10.2017 - 21:34
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Aydın'da 70 yaşındaki bir kişi, 230 bin lirasının, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

YİNE POLİS YALANIYLA KANDIRDILAR

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Muammer Arpalı, polisi arayıp, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin, "Hesabınızın bulunduğu banka yolsuzluk yapıyor. Hesabındaki tüm parayı çekip bizim söylediğimiz hesaba havale et" diyerek para talep ettiğini, ilk olarak 80 bin lirayı istenilen hesaba yatırdığını daha sonra da eve gelen bir kişiye 150 bin lira verdiğini, ardından dolandırıldığını anladığı için şikayetçi olduğunu bildirdi.

Yaşlı adam 230 bin lirasını hırsızlara verdi

150 BİN LİRAYI ELDEN VERDİ

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Arpalı, yıllardır biriktirdiği parasının dolandırılmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Sabahleyin bir telefon geldi. Ev telefonundan aradılar. Kendilerini komiser olarak tanıttılar. Bir bankada yolsuzluk olduğu ve operasyon yapılacağını söylediler. Bizi de çok korkuttular. Bizi kandırdılar bütün paralarımızı aldılar. Operasyon falan yalanmış. 80 bin lirasını bankadan havale ile gönderdik. 150 bin lirayı da bankadan para çektik ve eve gelip bizden teslim aldı." ifadesini kullandı.

Yaşlı adam 230 bin lirasını hırsızlara verdi

YILLARIN BİRİKİMİNİ KAPTIRDI

Parasını dolandıranların bir an önce bulunmasını isteyen Arpalı, "Yıllarca Hollanda'da tekstil fabrikasında çalıştım bu paraları biriktirmek için. Şimdi yıllardır biriktirdiğim paralarım gitti. Biz de her gün televizyonlarda dolandırılanları izledik. Nasıl inanıyorlar diyorduk ama işte bizi de kandırdılar." dedi.

Yaşlı adam 230 bin lirasını hırsızlara verdi

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