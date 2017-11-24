Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'ndaki Rıdvan Apartmanı önünde, Mahmut Karasu'nun (60) yaralı yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden 112 Acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Karasu'yu ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Karasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
EVDE BOĞAZI KESİLMİŞ EŞİNİ BULDULAR
Karasu'nun evinde inceleme yapmak isteyen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkon kapısından içeri girdi.
Mahmut Karasu'nun eşi Elmas Karasu (60), evde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemeler sonucu Mahmut Karasu'nun eşini öldürdükten sonra evin balkonundan atladığını belirledi.
Elmas Karasu'nun cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için morga gönderildi.