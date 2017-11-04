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Yaşlı adam her gün ulusal marşı duyuyor

Müzikal kulak sendromu rahatsızlığı olan 87 yaşındaki adam, her gün marş duymanın sağır edici olduğunu ifade etti.

04.11.2017 - 17:09
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İngiltere'de yaşayan 87 yaşındaki Ron Goldspink, müzikal kulak sendromuna yakalandığı için haftada yaklaşık olarak bin 700 kez "God Save the Queen" isimli İngiliz ulusal marşını duyduğunu söyledi.

"KRALİÇE'DEN DAHA FAZLA DUYMUŞ OLABİLİRİM"

87 yaşındaki İngiliz, marşı söyleyenin bir erkek olduğunu belirtti. Goldspink, "Bir gün Kraliçe Elizabeth ile tanışabilirsem ona, ulusal marşı kendisinden daha çok duymuş olabileceğimi söyleyeceğim" dedi.

Yaşlı adam her gün ulusal marşı duyuyor

MARŞI SÖYLEYENİN SESİ GÜZEL AMA SAĞIR EDİCİ

Her ne kadar marşı söyleyenin güzel bir sesi olsa da, sesin bazen "sağır edici" olduğunu ve kendisini çıldırttığını söyleyen Goldspink, "Bu durum üç veya dört ay önce başladı. Yan komşumun geceleri çok yüksek sesle müzik çaldığını düşünüp bunu oğluma anlattım. Oğlum da konseye şikayette bulundu fakat komşular durumu kontrole gelen görevlilere müzik çalmadıklarını söyledi. O zaman bu müziği duyanın yalnızca ben olduğumu anladım" dedi.

Yaşlı adam her gün ulusal marşı duyuyor

MÜZİKAL KULAK SENDROMU

Müzikal kulak sendromu, işitme kaybı yaşayan insanların müzikal halüsinasyonlar duymalarına sebep olan bir hastalık. Nadir olarak görülen bu müzikal kulak sendromu, İngiltere'de işitme kaybı yaşayan 65 yaş üzerindeki on bin kişiden birini etkiliyor.

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