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Yaşlı adam için 'beyaz kod' veren doktor görevine döndü

Giresun’da gözaltına alınırken kelepçelenip biber gazı sıkılan 82 yaşındaki hasta yakınının ölümüyle ilgili soruşturmada, görevden alınan hekimin göreve iade edildiği bildirildi.

İHA | 08.08.2018 - 14:29..
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24 Temmuz’da, 82 yaşındaki Yusuf Topal, gittiği aile sağlığı merkezinde, doktordan evdeki eşine reçete yazmasını istemiş, Dr. Yağdıran’ın görmediği hastaya reçete yazamayacağını söylemesinin ardından tartışma yaşanmıştı.

Yaşlı adam için 'beyaz kod' veren doktor görevine döndü

YAŞLI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Doktor Özlem Yağdıran’ın "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı ve ters kelepçe uygulanan Topal, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı hekimin görevden alındığını açıklamıştı.

Yaşlı adam gözaltına alınırken öldü VİDEO

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

82 yaşındaki hasta yakınının ölümüyle ilgili soruşturmada görevden alınan hekimin göreve iade edildiği açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, “Daha önce haksız yer açığa alınan Aile Hekimi üyemiz Dr Özlem Yağdıran bugün itibarıyla görevine iade edilmiştir.” dedi.

Yaşlı adam için 'beyaz kod' veren doktor görevine döndü

"HUKUKSUZLUĞUN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

“Bu durumda Dr Özlem Yağdıran’ın herhangi bir hukuksuzluğu olmadığı ortaya çıkmıştır.” diyen Süral, ”Biz bunu biliyorduk ve inanıyorduk. Bu süreçte olayın olduğu 23 Temmuz dan itibaren karakolda ifade verdikten itibaren üyemiz Dr. Özlem Yağdıran’ın yanında olduk. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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