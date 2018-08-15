Oyuncu Büşra Develi ile meslektaş sevgilisi Burak Deniz, iki aylık ayrılığın ardından barıştı.

ABD’de yapılan bir anket sonucunda, seçmenin yüzde 59’unun, ABD Başkan Donald Trump’tan hoşlanmadığı ortaya çıktı.

Kocaeli Darıca'da yaşayan 72 yaşındaki Nuri Dadaş, evinin yakınlarındaki binanın merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti.

Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

Fransız gazetesi France Football, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Galatasaray'a Gomis için 11 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni yönetim göreve geldikten sonra 180 milyon 31 bin 586 lira ödeme yapıldığı duyuruldu.

Trabzonspor bir ayda 180 milyon TL ödeme yaptı

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Kuşadası Kocagöl'ün içler acısı hali

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nın tek sulak alanı konumundaki Kocagöl yapılaşma ve kirlilik tehdidi altında kaldı.