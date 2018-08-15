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Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

Kocaeli Darıca'da yaşayan 72 yaşındaki Nuri Dadaş, evinin yakınlarındaki binanın merdiven korkuluklarına kendini asarak intihar etti.

DHA | 15.08.2018 - 20:25..
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Darıca Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki evinden sabah saatlerinde çıkarak, Işık Sokak'taki bir binanın bodrum katına giren Nuri Dadaş, burada merdiven korkuluğuna bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

YOLDAN GEÇENLER GÖRDÜ

Sokaktan geçen vatandaşlar ipte asılı kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulunurken, Nuri Dadaş'ın zaman zaman mahalledeki parkta ayakkabı boyacılığı yaparak yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı adam kendini asarak intihar etti

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