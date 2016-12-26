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Yaşlı adam sobayı yakmak isterken yanarak can verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

DHA | 26.12.2016 - 23:05
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Olay, Sart Mahallesi'nde meydana geldi. 82 yaşındaki Hacı Ömer Dündar, evindeki sobayı yakmak istediği sırada alevlerin üzerine sıçramasıyla kıyafetleri tutuştu. Koşarak evin dışına çıkan Dündar'ı gören komşuları yaşlı adama yardım etmek istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Dündar'ın cesedi Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na, oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yaşlı adam sobayı yakmak isterken yanarak can verdi

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