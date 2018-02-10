Yaşlı adam traktörün altında kaldı

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Sirgaya Tepesi'ndeki beton tüneller deşifre oldu

1 Fatsa’da yerli hamsi 10 TL’ye düştü Hamside bu yıl taban fiyatın 10 TL olduğunu söyleyen balıkçılar, hamsinin bu fiyatın altına düşmeyeceği görüşünde.

2 Aziz Kocaoğlu'ndan Afrin'deki askerlere destek mesajı CHP'li belediye başkanı Kocaoğlu, "Emperyalizm güçleri, Irak'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın bölünmesi için Orta Doğu'da bir politika işliyorsa Afrin'de savaş şarttır, kaçınılmazdır." dedi.

3 Mağazada herkesin gözü önünde televizyon çaldı Bursa’da bir teknoloji mağazasından, herkesin gözü önünde plazma televizyon çalan hırsız tutuklandı.

4 Rusya'da binlerce kişi birlikte kayak yaptı Rusya'da düzenlenen kayak etkinliğinde binlerce kişi aynı anda kayarak neşeli anlar yaşadı.

5 Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince savaş uçakları, helikopter ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

6 Freni boşalan işçi servisi eve çarptı: 17 yaralı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, freni boşalan minibüsün bir eve çarpması sonucu yaralanan 16 işçi ve sürücü tedavi için hastaneye kaldırıldı.