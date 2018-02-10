Yaşlı adam traktörün altında kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi’nde meydana gelen kazada, traktörüyle tarladan dönmekte olan Osman Elçin, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi ile yolun kenarına savrulan Elçin, aracın altında kaldı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Osman Elçin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin aracın altından çıkardığı yaşlı adamın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.