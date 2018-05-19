taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Yaşlı adama biber gazı sıkıp gasp ettiler

İzmit'te kimliği belirsiz kişiler seyyar satıcılık yapan 76 yaşındaki Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp 300 lirasını gasp ettiler.

DHA | 19.05.2018 - 16:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fuar alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Niyazi Yalçın, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yalçın ifadesi için Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yaşlı adama biber gazı sıkıp gasp ettiler

Niyazi Yalçın, alışveriş yapma bahanesiyle yanına yaklaşan başörtülü bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığını iddia etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşlı adama biber gazı sıkıp gasp ettiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır Bismil'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'da villalardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı
İş adamlarına ait ayakkabıları çaldıkları iddiasıyla lüks cipte yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Yılanı öldürmek isterken kendini vurdu
Mersin’de evinin balkonunda gördüğü yılanı av tüfeğiyle öldürmek isterken yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Burcu Tere, toprağa verildi.
Sarıkamış’ta kaza: 2 yaralı
Sarıkamış’ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

115
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

94
Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

201
Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

48
Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

307
CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

362
Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM