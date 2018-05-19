Yaşlı adama biber gazı sıkıp gasp ettiler

Saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fuar alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Niyazi Yalçın, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yalçın ifadesi için Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Niyazi Yalçın, alışveriş yapma bahanesiyle yanına yaklaşan başörtülü bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığını iddia etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.