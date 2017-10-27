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Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 93 yaşındaki Ahmet Er, yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonun altında kaldı.

27.10.2017 - 11:54
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Kocaeli D-130 karayolu Belediye mevkiinde meydana gelen kazada, İbrahim Namlı idaresindeki 34 DZ 8158 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Er'e çarptı.

YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Aracın ön lastikleri yaşlı adamın sol bacağının üstünden geçti. Kamyon sürücüsü aracı durdururken, kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi.

Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

Olay yerine gelen sağlık ekibi sol bacağı kopmak noktasına gelen Ahmet Er'e müdahalede bulundu.

Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, buradan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

Yaşlı adama hafriyat kamyonu çarptı

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