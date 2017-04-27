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Yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar

Adana'da camiden çıkarak evine giden Sebahattin Ayeş, 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Ayeş'in kolu kırıldı ve gözünde morluk oluştu.

27.04.2017 - 11:18
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Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde yatsı namazını kıldıktan sonra evine dönmek için yolca çıkan 81 yaşındaki Sebahattin Ayeş, iddiaya göre gece karanlığında 3 gencin saldırısına uğradı. Dövülen ve yere düşünce 2 kolu kırılan Ayeş, götürüldüğü hastanede tedavisi yapılıp taburcu edildi. Osmaniye'deki çocuklarının yanına giden Sabahattin Ayeş, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarından tespit ettiği 18- 20 yaşlarındaki şüphelileri aramaya başladı.

Yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar

'AİLEMİZE LAF ETMİŞSİN' DEYİP VURDU

Saldırganların cezalarını çekmesini istediğini belirten Sebahattin Ayeş şunları söyledi:
"Camiden çıkıp eve giderken bir kişi arkamdan vurdu. Yere düştüm, 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğim' dedi. Saldırgan 18- 19 yaşlarında ve yanında da 2 erkek daha vardı, onlar bana vurmadı. Havanın karanlık olmasından dolayı yüzlerini  göremedim. Hastane yakın olduğu için yürüyerek gittim. Tedavim yapıldı, 2 kolumda kırık olduğu için alçıya alındı. Beni  döverek tehditte bulunan saldırganlardan şikayetçiyim."

Yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar

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