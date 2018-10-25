Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde, otomobilinde bekleyen Hasan S, meydanda yürüyen ve aralarında husumet bulunan 60 yaşındaki Galip Kara'yı yanına giderek demir çubukla darbetti.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Hasan S. gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Çal Devlet Hastanesinden Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasan S. ve babası Bekir S'nin 89 yaşındaki babasına yardım bahanesiyle çıkar sağlamaya çalıştıklarını, uyarısı üzerine tartışma yaşadıklarını öne sürdü.

Yaşlı adamı demir sopayla dövdü serbest kaldı

"SERBEST KALMASINA İNANAMIYORUM"

Olay öncesi bu kişilerce tehdit edildiğini ileri süren Kara, "Beni dövmek için köy meydanında 40 dakika beklemiş. Ekmek almaya giderken ansızın bana vurmaya başladı. Kendimi kaybetmişim ve hastaneye gitmişiz. Olay adli mercilere intikal etti. Tutuklanması talep edilen bu kişinin nasıl serbest bırakıldığına inanamıyorum. Savcılığa itirazda bulunduk." diye konuştu.