Yaşlı adamı yardım etme bahanesiyle soydular

Olay, Kağıthane'de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Cuma namazından çıkan Ömer Turgut evinin sokağının köşesinde dinlenmek için oturdu.

Bu sırada, kamyonetle sebze satan iki kişi yanına gelerek ona yardım etmek istedi. Bu kişiler Ömer Turgut'u kamyonete bindirerek evlerine kadar getirdi.

SU İSTEDİLER

Şüphelilerden biri yaşlı adamı kolundan tutarak evine kadar çıkarırken diğeri de hemen arkalarından hediye etmek için bir çuval patasle geldi. Şüpheliler susadıklarını söyleyerek Ömer Turgut'un eşi Hamide Turgut'tan su istedi.

Yardım etme bahanesiyle girdikleri evi soydular VİDEO

YATAK ODASINA GİRİP PARALARI ALDILAR

Hamide Turgut, kendilerine su getirmek üzere mutfağa geçti. Hamide Turgut, suyun yanında ayran da hazırlarken şüpheliler yatak odasına girerek bütün eşyaları karıştırdı. Ardından içerisinde 150 bin liralık ziynet eşyası ve 50 bin lira olan kutuyu alarak ortadan kayboldular.

Mutfaktan bir bidon suyla gelen Hamidiye Turgut, şüphelileri girişte göremedi. Dışarıda bekliyordur diye de bir bidon aşağı indi. Ancak şüphelilieri göremedi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

Tekrar evine giren yaşlı kadın, yatak odasının dağıtıldığını ve içerisinde ziynet eşyası ve para olan kutnun çalındığını fark etti. Yaşlı çiftin başvurması üzerine polise olayla iligli çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin eve girmesi ve kutuyla çıkmalarının güvenlik kamerlarına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheliler kamyonetten Ömer Turgut ile şüpheli iniyor. Şüpheli Ömer Turgut'u kolundan tutarak merdivenden çıkmasına yardım ediyor. diğer şüpheli bir çuval patesle merdivenden çıkıyor. Görüntünün sonundan şüphelinin elinde kutuyla hızla merdivenden inerek dışarı çıktığı görülüyor. Polis güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan şüpheliler arıyor.