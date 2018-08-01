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Yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

Giresun'da gittiği sağlık ocağında, doktorla tartıştığı için gözaltına alınırken kalp krizi geçirip ölen yaşlı adam olayını incelemek üzere kente 3 müfettiş gönderildi.

DHA | 01.08.2018 - 15:55..
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23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

Yaşlı adam gözaltına alınırken öldü VİDEO

Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

Yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

YAKA PAÇA ARACA BİNDİRDİLER

Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi.

Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi.

Yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın gözaltına alınırken ölümüne müfettiş incelemesi

MÜFETTİŞLER TÜM AYRINTILARI İNCELEYECEK

Olayla ilgili İçişleri ve Sağlık bakanlıkları tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında görevlendirilen 3 müfettiş, Giresun'a geldi.

Bakanlık müfettişleri, polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y.’nin ifadelerine başvurup, tanıkları dinleyerek, görüntü kayıtlarını izleyecek.

Hazırlanacak raporların ardından ihmali tespit edilen sorumlular hakkında idari yaptırım kararlarının uygulanacağı öğrenildi.

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