taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.165
USD
3,7955
EURO
4,6685
ALTIN
161,60
PETR
65,2900

Yaşlı adamın işaretiyle polis, şantajcıları yakaladı

Antalya'da gayrimenkul zengini yaşlı adamın, kiracısı olan kadın ve sevgilisi tarafından çıplak görüntülerle şantaj yapılarak dolandırılmaya çalıştığı iddiası polis baskınıyla son buldu.

İHA | 22.02.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Muratpaşa ilçesinde çok sayıda kirada dairesi bulunan emekli 78 yaşındaki M.K, uzun süredir kirasını ödemeyen 35 yaşındaki H.Ö.’den parasını istedi. İddiaya göre kirayı ödemeyen H.Ö, yaşlı adamı evine davet etti.

YANINDA SOYUNUP TACİZ ETTİ

Bir süre yaşlı adamla sohbet eden H.Ö. bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlayıp, M.K.’yi taciz etmeye başladı. Bu sırada yan odada bulunan Ş.Ç.(38) ‘sevgilimi mi taciz ediyorsun’ diyerek yaşlı adamı cep telefonu ile görüntüledi ve darp etti.

Yaşlı adamın işaretiyle polis, şantajcıları yakaladı

ŞANTAJLA 20 BİN LİRA İSTEDİLER

M.K’yi tehdit ederek elinde görüntülerinin olduğunu öne süren Ş.Ç, yaşlı adamdan 20 bin vermesi halinde görüntüleri sileceğini söyledi. Anlaşma karşılığında evden ayrılan M.K, durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamın iki şüpheliyle buluşmasını bir kafede organize etti. Üzerinde seri numaraları bulunan paraları polisten alan yaşlı adam, kadın H.Ö. ve Ş.Ç. ile buluşma noktasına geldi.

KASKETİNİ ÇIKARDI, OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin parayı alırken, yaşlı adamın başındaki kasketini çıkararak işaret vermesiyle baskın yapan Gasp Büro ekipleri iki şahsı gözaltına aldı. H.Ö.’nün bir pet shop işlettiği ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

Yaşlı adamın işaretiyle polis, şantajcıları yakaladı

Yine çeşitli suçlardan sabıkası bunan Ş.Ç, ve H.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polisin kafedeki baskın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerle masaya oturan yaşlı adamın parayı vermesi, başındaki kasketi çıkarıp polise işaret vermesi anbean kaydedildi. İşaret üzerine polisin önce erkek, sonra kadın şüpheliyi yakalaması görüntülere yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hırsızlık yapan Suriyeli kadının çocuğu annesinden utandı
İzmir Menderes'te Suriyeli bir kadın giyim mağazasından hırsızlık yaparken çocuğu annesinden utanıp yüzünü kapadı.
Beyoğlu'nda kömürlükte el bombası bulundu
Piyalepaşa Mahallesi Mektep Sokak'taki binada, soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu.
Emekli albay, oğlunu başından vurup intihar etti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde emekli albay, tartıştığı oğlunu başından silahla vurup ardından intihar etti.
3 yıldır 11 suçtan aranan firari yakalandı
3 yıldır firari olan zanlı, Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

165
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

127
PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

173
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

18
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

84
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

341
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM