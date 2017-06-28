Yaşlı adamın kamyonet kasasında saldırıya uğradı

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli Köyü'nde oturan 9 çocuk babası Ahmet Barut, 22 Haziran'da köydeki evine gitmek için yolda durdurduğu bir tanıdığına ait komyonetin kasasına bindi.

KASADA KAVGA ETTİLER

Aynı kasada seyahat eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen M.K. ile bilinmeyen bir nedenle bir süre tartışan Ahmet Barut'un bağrışması üzerine sürücü kamyoneti durdurarak, kavgaya müdahale edip jandarmaya haber verdi.

İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

2 gözünden kanlar akan Barut Diyarbakır Dicle Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 2 gün tedavi edilen Ahmet Barut, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken iki gözünü de kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



M.K.'nın jandarmadaki sorgusunda, "Kamyonete bindikten sonrasını hatırlamıyorum." diye ifade verdiği belirtildi.