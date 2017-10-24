Yaşlı kadın 'Kira param' deyince, hırsız paranın yarısını geri bıraktı

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında, oğluyla yaşayan 75 yaşındaki 75 yaşındaki Gülizar Yıldız, oturma odasından ses geldiğini fark etti.

Mutfaktan oturma odasına geçen yaşlı kadın, elinde bıçak bulunan kar maskeli bir kişinin, sehpanın üzerindeki 200 lirayı aldığını gördü. Yıldız, "Bu benim kira param. Lütfen alma." diye seslenince hırsız, paranın 100 lirasını sehpanın üzerine bırakıp, evden koşarak, çıktı.

"BENİ ÖLDÜRECEK DİYE ÇOK KORKTUM"

Yaşlı kadının durumu telefonla bildirdiği oğlu Cengiz Yıldız, polisi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yıldız, "Hırsızı görünce, çok korktum. 'Kira param' deyince, yarısını geri bırakıp, kaçtı. Beni öldürecek diye çok korktum." dedi. Oğul Yıldız ise annesinin yaşlılık parasını çektikten sonra kirayı vermesi için parayı sabah sehpanın üzerine koyduğunu belirterek, "Hırsız, anneme acımış olabilir. İnsafa da gelmiş olabilir. Paranın yarısını bırakıp gitmiş. Anneme bir şey olmadı ya tek tesellimiz o." diye konuştu.