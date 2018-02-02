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Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Iğdır'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü olarak bulundu.

DHA | 02.02.2018 - 16:32..
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Iğdır'da yaşayan 74 yaşındaki 10 çocuk annesi Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti.

Bugün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

BIÇAKLANIP TECAVÜZE UĞRADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, dün gece vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi.

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şefika S.'nin çocuklarının il dışında ve yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü



Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yaşlı kadın tecavüze uğrayıp 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

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