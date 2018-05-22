Yaşlı kadın, yanık kokusu gelen evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşayan lise öğrencisi Elifnur Bayram, AK Parti'den 11. sıradan milletvekili adayı gösterilerek Türkiye'nin en genç milletvekili adayı oldu.

Niğde'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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Manisa’da alkollü muhtar traktörle belediye önüne çıktı

Salihli ilçesinde alkollü olduğu gözlenen Caferbey Mahalle Muhtarı Sezai Ocak, mahallelerine yapılacak olan çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için traktörü ile merdivenleri aştı.