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Yaşlı kadın, yanık kokusu gelen evinde ölü bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

İHA | 22.05.2018 - 01:50..
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Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Caddesi’nde kendisine ait evde yalnız yaşayan Nacife Yıldız’ın (80) evinden yanık yemek kokusu duyan üst katta oturan damadı Hüseyin Korkmaz, hemen kayınvalidesinin evine gitti.

Kendisindeki anahtarla kapıyı açan Korkman, hemen kokunun geldiği mutfağa yöneldi. Kayınvalidesini mutfakta yerde hareketsiz yatarken bulan Korkmaz, durumu polise haber verdi. Sağlık ekipleri ile birlikte eve gelen polisin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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