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Yaşlı kadına evini sattırmaya çalışan sahtekarlar yakalandı

Bursa'da kendisini savcı ve polis olarak tanıtan sahtekarlar, yaşlı kadına evini sattırmaya çalışırken yakayı ele verdi.

İHA | 24.12.2017 - 12:14..
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Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ikamet eden N.B.’yi (65) arayan dolandırıcılar, savcı ve polis olduklarını söyleyerek kadını korkutup evini satışa çıkarmasını istedi.

YAŞLI KADIN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının bir kez daha dolandırıcılarla irtibata geçmesini sağladı.

Yaşlı kadına evini sattırmaya çalışan sahtekarlar yakalandı

Telefondaki dolandırıcıya evi 195 bin liraya sattığını belirten N.B., paranın evde hazır olduğunu söyledi. Yaşlı kadına iki polisin gelip evdeki parayı alacaklarını belirten dolandırıcı, kimseye bir şey söylememesini istedi.

POLİSLER YAKALADI

Bir gün sonra parayı almak için yaşlı kadının kapısına dayanan E.D. (19) ve dışarıda gözcülük yapan M.K. (24), evde saklanan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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