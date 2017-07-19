Yaşlı kadını altınları için öldürüp, kuyuya attılar

Geçen 10 Nisan’da oturduğu Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi’nde bir anda ortadan kaybolan Sayal Say’ın komşuları 36 yaşındaki Mustafa Kınış, 45 yaşındaki Ahmet İncekaya ve 40 yaşındaki Ahmet Mert'in tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheli zanlıların yaşlı kadını öldürdükten sonra daha önce define için kazdıkları Osmandede tepesinde bulunan bir mağaraya gömdükleri öğrenildi. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı özel istihbarat ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu Mustafa Kınış, Ahmet İncekaya ve Ahmet Mert’i gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mağaradan çıkarılan talihsiz kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





