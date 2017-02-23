Yaşlı kadının boynundaki kolyesini çaldılar

Seyhan ilçesi, Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, marketten evine dönen Selma Esen'in (58) yanına yaklaşan bir kişi, yaşlı kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı.

KAPKAÇÇILARI POLİSE BİLDİRDİ

Kapkaççı köşe başında kendisini bekleyen motosikletli arkadaşı olay yerinden kaçtı. Kapkaça uğrayan Selma Esen ise çığlık atıp yardım isteyince çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadın ile görüşüp kapkaççının eşkalini aldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı.

"NE GÜNLERE KALDIK"

Selma Esen, yürürken yanında bulunan ve telefonda konuşan bir kişinin boynundan altın kolyeyi alıp kaçmaya başladığını kendisinin de çok korktuğunu anlattı. Sokak ortasında bu tür olayların yaşanmasına tepki gösteren yaşlı kadın, "Sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, ne günlere kaldık. Bu hırsızların Allah belasını versin" dedi. Polis, eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.