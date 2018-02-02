Yaşlı kadının maaşını çalan zanlı tutuklandı

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’sinde meydana geldi.
"MAAŞIN YATMAMIŞ" DİYİP KANDIRDI
Emekli maaşını çekmek için ATM’ye gelen E.P. kartını ATM'ye yerleştiremeyince sırada bulunan Güray E.’den yardım istedi. E.P.’nin kartını ATM’ye yerleştirip şifresini giren Güray E. hesaptaki bin 685 lirayı çekti. El çabukluğuyla çektiği parayı cebine koyan, banka kartını da yaşlı kadna geri veren Güray E. “Teyze maaşın hesabına yatmamış, içeriye girip bankacıya sor” diyerek ATM'den uzaklaştı.
TUTUKLANDI
Bankaya girip görevlilerden hesabından para çekildiğini öğrenen E.P.’nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Güray E.yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Güray E. tutuklandı.
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