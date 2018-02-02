Yaşlı kadının maaşını çalan zanlı tutuklandı

CHP'nin heykelcisi Ragıp Çiçen parasını alamadığı için partinin Genel Merkezi önünde kendini yakmak istedi. CHP ise Çiçen'den şikayetçi oldu.

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Aşk boy tanımıyor

Erkeğin kadından uzun olması gerektiği gibi genel bir kanaat var. Ancak bu tabuyu yıkan ve boy farkını umursamadan birliktelik yaşayan çiftler de var. İşte aşkın boy tanımadığını gösteren çiftler.