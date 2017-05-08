Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir apartmanda oturan Pamuk Alp'in uzun zamandır çıkaramadığı yüzüğün parmağını sıktığı görüldü. Yakınları yüzüğü çıkarmaya çalışmakta başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi.
YÜZÜĞÜ KESTİLER
Eve gelen itfaiye ekibi alzheimer hastası kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Kızı yüzük kesilirken korkmaması için teskin etmeye çalışırken, yüzük kesildikten sonra annesinin elini öptü. 112 Acil ekibi yüzüğün kesilmesinin ardından kızına yapması gerekenler hakkında bilgi verdi.