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Yaşlı köpek her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

İzmir Menemen'de evlenip başka bir kente taşınan sahibinin köpek oteline bıraktığı labrador cinsi 'Lima' isimli köpek, 2,5 yıldır her gün kapının önüne gidip yaklaşık 2 saat sahibini bekliyor.

DHA | 08.05.2018 - 09:42..
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Menemen'de 15 yaşındaki 'Lima' isimli köpek, yaklaşık 3 sene önce, geri alınmak üzere Oktay Devecel'in sahibi olduğu köpek oteline bırakıldı.

Devecel, her misafiri gibi 'Lima'nın da her türlü gereksinimini karşıladı. Sahipleri, 6 ay boyunca ödemeleri gereken ücreti ödedi, 'Lima'yı ziyarete gelip sevdi.

Yaşlı köpek her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

2.5 YIL ÖNCE TERK ETTİ

Ancak 'Lima'nın sahibi, yaklaşık 2.5 yıl önce evlenip başka şehre taşındı ve evlendiği eşi köpeği istemedi. Bu andan sonra 'Lima'yı ne ziyarete gelen oldu, ne de otel sahibine ücreti ödendi.

Yaşlı köpek her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

HER GÜN UYANIR UYANMAZ KAPININ ÖNÜNE GİDİYOR

Oktay Devecel, 'Lima'nın her gün uyanır uyanmaz kapının önüne gittiğini ve burada yaklaşık 2 saat eski dostunu beklediğini vurgulayarak, "Lima çok tatlı ama yaşlı bir köpek, bu yüzden kimse sahiplenmiyor. Onu kapının önünde görünce içim çok acıyor. Ücretleri ödenmese bile o hep benimle olacak." dedi.

Yaşlı köpek her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

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