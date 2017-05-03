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Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlediği "Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin açılışı yapıldı.

03.05.2017 - 16:53
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, yaşlılara yönelik fiziksel aktivite çalışmaları kapsamında "Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi ve Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kırşehir'deki huzurevlerinde kalan yaşlılar katıldı.

Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

Bakanlık olarak strateji planlarında "aktif yaşlanma" başlığı altında çalışmalarının bulunduğunu ifade eden Kaya, "Bu kapsamda huzurevlerimizde bir çok fiziksel aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın hem psikolojik hem fiziksel açıdan sağlıklarını koruyarak hayatlarını idame ettirmeleri için farklı farklı spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz, bocce de bunlardan biri. Aynı zamanda bocce, yaşlıların sağlığına zarar vermemesi dolayısıyla sakatlanma riski olmayan bir spor ve aktif dinlenmeyi sağlaması amacıyla yaşlılar için en uygun sporlardan bir tanesi." diye konuştu.

Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

ASP Gençlik ve Spor Kulübü olarak Bocce Bowling Dart Federasyonu ile bir çalışma başlattıklarını anlatan Kaya, Bakanlık kuruluşlarından 120 personele federasyonun eğitim verdiğini söyledi.

Kaya, 2016 Şubat ayından itibaren huzurevlerinde Bocce etkinliklerinin başlatıldığını, huzurevlerinde Nisan ayında düzenlenen bocce yarışmasında başarılı sonuçlar elde edildiğini aktardı.

Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

"45 FARKLI İLDEN 78 HUZUREVİMİZDEN 700 YAŞLIMIZ VAR"

Bursa huzurevinden yaşlıların geçen yılki turnuvalarda birinci olduğunu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Kaya, "Dünyada bir ilk olarak bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte yetişkinler bocce ligini başlatıyoruz. 45 farklı ilden 78 huzurevimizden 700 yaşlımız var." bilgisini verdi.

Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

Final maçının ekim ayında yapılacağını hatırlatan Kaya, yaşlıların çok başarılı olacağını, final ligi sonunda da Avrupa'daki şampiyonalara ülkeyi temsilen katılacağına inandığını dile getirdi.

Kaya, Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bocce karşılaşması öncesi atış yapan Kaya, atışının başarılı olmadığını ama kısa bir eğitimle başarılı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Yaşlılar bocce ile aktif yaşlanıyor

AVRUPA ŞAMPİYONASIYLA LİG TAMAMLANACAK

Yaşlıların spor yoluyla fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla hiçbir sakatlanma riski içermeyen spor dalı bocce özel olarak seçildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü Genel Merkez Başkanlığı koordinatörlüğündeki "ASP Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası" geçen yıl Antalya'da yapıldı. "Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin ekimde Türkiye Şampiyonası final müsabakaları düzenlenecek. Şampiyon olan takımın ülkeyi temsilen Avrupa Şampiyonasına katılmasıyla lig tamamlanacak.

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