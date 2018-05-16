Yaşlıları 1 milyon lira dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da bir çetenin yaşlı insanları arayarak, dolandırdığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine Anadolu Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yakesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, ve “kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

9 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler M.D. ve E.K.’nin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan, şüpheliler S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.’nın ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

'BAŞIM BELADA PARA LAZIM' YALANI

Çete üyelerinin 58 yaşlı insanı arayarak, “Ben senin yeğeninin, başım belada para lazım.” dediği ve bu yöntemle 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin dolar, 1 adet tabanca ve mermileri, 5 telefon rehberi, 40 adet hat ve 30 adet telefon ele geçirilmişti.