taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.979
USD
4,4660
EURO
5,2912
ALTIN
186,01
PETR
77,9700

Yaşlıları 1 milyon lira dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da 58 yaşlı insanı arayıp, “Ben senin yeğeninim, başım belada. Paraya ihtiyacım var.” yalanıyla dolandıran 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 16.05.2018 - 11:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

İstanbul’da bir çetenin yaşlı insanları arayarak, dolandırdığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine Anadolu Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yakesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, ve “kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

9 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler M.D. ve E.K.’nin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan, şüpheliler S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.’nın ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

'BAŞIM BELADA PARA LAZIM' YALANI

Çete üyelerinin 58 yaşlı insanı arayarak, “Ben senin yeğeninin, başım belada para lazım.” dediği ve bu yöntemle 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda ise 4 bin dolar, 1 adet tabanca ve mermileri, 5 telefon rehberi, 40 adet hat ve 30 adet telefon ele geçirilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tutuklu 2 askere Yunan Meclis Başkanı'ndan ziyaret
Yunanistan Parlamento Başkanı cezaevindeki 2 Yunan askeri ziyaret edecek.
Polislerle dalga geçen 'Spiderman' yakalandı
Denizli’de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine ‘Spiderman’ ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.
Gelin düğüne görüntülü katıldı
Almanya'da yaşayan gelin, Diyarbakır'da kendi düğününe gidemeyince çareyi telefonla katılmakta buldu.
AK Parti yurt dışındaki seçmene seslendi
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, yayınladığı videolarla yurt dışındaki seçmene "Oyunu gör" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

242
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

110
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

79
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

99
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

100
İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

238
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM