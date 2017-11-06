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Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

Diyarbakır'da cami önlerinde yaşlı kişilerin ellerini öpüp, paralarını çalan yankesiciler tutuklandı.

06.11.2017 - 15:20
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İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda artan yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı.

'BABAM ÖLDÜ' DEYİP SARILIYORLARDI

Araştırmada, yankesicilerin farklı senaryolarla soygun yaptığını belirleyen polis, mağdurları dinledi. Yankesicilerin, özellikle cami önlerinde yaşlı kişilere, "Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz" gibi bahanelerle sarıldığı ve ellerini öperken, ceplerindeki cüzdan ve paraları çaldıkları ortaya çıktı.

Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

GÖZYAŞLARIYLA KANDIRDILAR

Soygun sırasında zaman zaman gözyaşı döktükleri de belirlenen hırsızların, bu yöntemle 16 yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.

Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

MAĞDURLAR DİNLENDİ

Polis, mağdurların ifadeleri ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yankesicilerin kimliklerini belirledi. Polis önceki gün, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, M.A. ile B.E.'yi gözaltına aldı.

Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden B.E.'nin 'yaralama, kapkaç ve yankesicilik' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu, 25 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli B.E. ile M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

Yaşlıların parasını çalan yankesiciler yakalandı

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