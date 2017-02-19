Yaşlılık sitemleri 35 yıllık evliliğin sonunu getirdi

İstanbul'da yaşayan Hayriye S. ile Mehmet S., 35 yıllık evliliklerinin sonuna geldi.

Eşinin yaşıyla ilgili sürekli sitem eden Mehmet S., sürekli "yaşlandın, yavaşladın" demeye başladı. Mehmet S.'nin sitemlerinin sonu gelmeyince Hayriye S., çocuklarını ve yakınlarını tanık göstererek boşanma davası açtı.

"YAŞLANDIĞIN KADAR YAVAŞLADIN"

Vatan gazetesinin haberine göre; Hayriye S., “Eşimle 35 yıl önce birbirimizi severek evlendik. Almanya’da kaldık orada ticaretle uğraştı. Sonra Türkiye’ye yerleştik. İki çocuğumuz oldu. Maddi sorunumuz olmadığı için eşim Türkiye’de çalışmadı. Almanya’ya ara sıra ya benle ya da tek işleri için gidip geliyor. Eskiden evine çocuklarına bağlı olan eşimin iki yıl önce hal ve tavırları değişti. Eş ve dostlarımızın ortamında gerek ev ortamında bana yaşımı yüzüme vurarak, ‘Sen yaşlandın. Yaşlandığın kadar yavaşladın’ gibi sözler sarf etmeye başladı. Çocuklarım ve ortak arkadaşlarımızı da tanık olarak gösteririm” dedi.

50 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVSI

Eşi Mehmet S.’den 50 bin TL maddi manevi tazminat ve ayda iki bin TL nafaka talebinde bulunan Hayriye S. mal paylaşım davası da açtı.