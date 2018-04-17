Yasmine Hamdan İstanbul'da konser verecek

1 Lavrov: Esad'ın Suriye'yi birleştirebileceğini söylemedik Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi birleştirebilecek kişi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini belirtti.

2 Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görüşmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor.

3 Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'in kalbi çalındı Fransa tarihinde iki kez tahta çıkan tek kadın olarak bilinen Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'nin kalbinin olduğu kutunun Fransa'nın Nantes kentinde sergilendiği müzeden çalındığı açıklandı.

4 Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

5 'Konut Hesabı'nda toplamda 81 milyon lira birikti Konut almak isteyen kişiler için devlet tarafından kurulan 'Konut Hesabı'na 13 bin kişi başvurdu ve bu hesap toplam 81 milyon liraya ulaştı.

6 Minik Irmak'ın resim sevgisi İzmir'de resimle ilgilenen 8 yaşındaki Irmak Gülümser Gürkan, ilk sergisini açtı.