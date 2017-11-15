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Yassıada projesi bitince ada ağaçsız kalmayacak

Yassıada'da süren düzenleme projesinin bitmiş hali basınla paylaşıldı.

15.11.2017 - 14:38
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Yassıada projesi bitince ada ağaçsız kalmayacak

Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanarak idama mahkûm edildiği, ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ ilan edilen Yassıada’daki yapılaşmaya ilişkin paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yassıada projesi bitince ada ağaçsız kalmayacakYassıada düzenleme projesi henüz inşaat safhasında...

ESKİSİNDEN ÇOK AĞAÇ OLACAK

Birinci derece doğal, tarihi ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olan Bursa'ya bağlı Yassıada’daki projenin henüz inşaat aşamasında olduğu bildirilirken projeye, ağaçlandırmanında da dahil olduğu ve proje bittiğinde oldukça yeşil alan barındıracağı ifade edildi.

Yassıada projesi bitince ada ağaçsız kalmayacakYassıada düzenleme projesinde hedeflenen plan...

ADA EKSİKSİZ OLACAK

Otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, tekne yanaşma yeri yapılması planlanan Yassıada’da inşaatların büyük bölümünün bittiği görülen ve yakın zamanda paylaşılan fotoğraflarda projenin henüz bitmediği ve inşaa sürecinde olduğu aktarıldı.

SÖZLER TUTULUYOR

İnşaatın temel atma töreninde konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Arabuluculuk görüşmelerinin yapıldığı barış adasını, müze ve kongre merkezine dönüştüreceğiz. Yeşil alan bugünkünden fazla olacak.” demişti.

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