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YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

TSK'nin geleceğini şekillendirecek olan son YAŞ toplantısıyla ABD'nin değil Türkiye'nin ulusal güvenliğinin öne çıktığı vurgulanıyor.

05.08.2017 - 09:04
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YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu YAŞ kararlarının, ABD'ye bir yanıt olduğunu savundu.

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

Aydınlık gazetesine konuşan Pekin ve Babüroğlu'nun vurguladığı ortak noktalardan biri YAŞ kararkarının ABD'nin lehine olmadığı ve ordunun birliğinin esas alındığı yönünde oldu.

TSK, MİLLETİN ORDUSU OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Pekin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"ABD, TSK'daki ulusalcıların, milliyetçilerin temizlenmesini istiyordu. Bildiğiniz üzere YAŞ'tan ulusalcılar darbe yapacak söylentisi yaydılar. Buradaki tabir demokrasiye bağlı, ülkesini seven, liyakat sahibi askerlerin emekli edilmesini düşünüyorlardı. Olmadı. Hem siyasi iktidar hem de YAŞ üyeleri bu tuzağa düşmediler. Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordu olma, halkın, milletin ordusu olma yönünde bu YAŞ ile birlikte önemli bir adım attı diye söyleyebilirim"

ABD'NİN İSTEDİKLERİ UYGULANMADI

Babüroğlu'nun bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle:

"Bunlar ABD veya emperyalizmin istediği YAŞ kararları değil. Kumpas mağdurları terfi ettirildi ki zaten en büyük mesajdır. Eğer 15 Temmuz darbe girişimini ulusalcılar, Atatürkçüler de katıldı veya onlar yaptı derseniz ki bu ifadeler bazı basın organların yer aldı, bu darbe davalarını sulandırmaktan başka bir işe yaramaz. Biliyorsunuz FETÖ lideri Fetullah Gülen de aynı düşünceleri dile getirdi. ABD elbette güçlü ordu yerine bölünmüş bir ordu ister. Özetle bu YAŞ kararları ABD'nin istediklerini uygulamadı ve Türkiye'nin ulusal güvenliği esas alındı."

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