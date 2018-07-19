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Yatağan Termik Santrali'nde göçük: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen göçük sonrası 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

AA | 19.07.2018 - 11:00..
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Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.

Yatağan Termik Santrali'nde göçük: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nde göçük: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nde göçük: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nde göçük: 9 yaralı

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