Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek'in cenazesi Cazkırlar Mahallesi'nde, Sezgin Kılıç'ın cenazesi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Yaralan 9 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın görüntüleri
İŞÇİLERİN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde, bantların arasında çalışma yapan işçilerin kaçış anı görülüyor.
Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde 19 Temmuz'da meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştı.