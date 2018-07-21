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Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın görüntüleri

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu meydana gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AA | 21.07.2018 - 23:05..
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Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen bilirkişiler ve sigorta yetkilileri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Seray Şimşek'in cenazesi Cazkırlar Mahallesi'nde, Sezgin Kılıç'ın cenazesi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde toprağa verildi. Yaralan 9 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın görüntüleri

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanın görüntüleri



İŞÇİLERİN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntülerde, bantların arasında çalışma yapan işçilerin kaçış anı görülüyor.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde 19 Temmuz'da meydana gelen göçükte 9 işçi yaralı kurtarılmış, içeride kalan 2 işçinin cenazesine ise arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştı.

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