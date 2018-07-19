Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 1 ölü

Trump: Avrupa Birliği, Google ile ABD'yi istismar ediyor

İzmir'deki bir sanayi tesisinde, 2 bin 600 işçinin zehirlenmesine neden olan olayın ardından yemek şirketi iş bıraktı.

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Suda mahsur kalan minibüsü kepçe kurtardı

Konya'da etkili olan yağış sonrası bazı caddeler sular altında kalırken, caddede arızalanan bir minibüsün kepçe üzerindeki 3 kişi tarafından sudan çıkarılması ilginç görüntülere neden oldu.