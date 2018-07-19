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Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 1 ölü

Muğla Valisi Esengül Civelek, kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AA | 19.07.2018 - 23:08..
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Yatağan ilçesindeki olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Vali Civelek, sabah kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan 2 işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 1 ölü

MAHSUR KALAN DİĞER İŞÇİ ARANIYOR

Civelek, çalışmalar neticesinde Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldığını, göçük altındaki diğer işçi Seray Şimşek'in çıkartılması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Arama kurtarma ekiplerince çıkartılan Kılıç'ın cesedi ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada olay yerinde bekleyen Kılıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Göçük altındaki diğer işçi Şimşek'in yakınları ise umutla bekleyişlerini sürdürüyor.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde sabah göçük meydana gelmiş, göçükten 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 1 ölü

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